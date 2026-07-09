Запад обвинили в превращении Украины в плацдарм для конфликта с Россией

Запад обвинили в превращении Украины в плацдарм для конфликта с Россией Евстигнеева: Запад превратил Украину в плацдарм для конфликта с Россией

Именно Запад вскармливал правительство Украины, накачивал ее оружием и в итоге превратил страну в плацдарм для противостояния с Россией, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, которые приводит ТАСС, западная сторона никогда не была сторонним наблюдателем.

Запад не был сторонним наблюдателем разворачивавшихся трагических событий. Напротив, именно он все эти годы вскармливал киевский режим под прикрытием Минских соглашений, накачивал Украину оружием и в итоге превратил ее в плацдарм для войны с Россией, — отметила она.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что покушения Киева на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, которые украинские бойцы поставили на поток. Так он прокомментировал удар ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о шести пострадавших и одном погибшем во время атаки ВСУ на Таврово. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Шуваева, одной из пострадавших оказалась несовершеннолетняя девочка. У нее осколочные ранения.