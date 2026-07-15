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15 июля 2026 в 16:51

Захарова высмеяла место проведения саммита «коалиции желающих»

Захарова: саммит «коалиции желающих» прошел в Доме инвалидов в Париже

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Саммит «коалиции желающих» прошел в Доме инвалидов в Париже, где был похоронен Наполеон Бонапарт, обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это место выбрано символично, поскольку 200 лет назад Наполеон также «сколотил» коалицию для захвата России, но потерпел сокрушительное поражение.

Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» — им стал исторический военный комплекс Парижа — Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что действия «коалиции желающих» ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Таким образом он отреагировал на объявление участниками создания объединения против баллистических ракет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за встречей так называемой «коалиции желающих». Он добавил, что участники «коалиции» находятся в глубоком заблуждении, если рассчитывают на возможность нанесения стратегического поражения России.

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