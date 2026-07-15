«Много свободного времени»: Тарасова разнесла Милонова за слова о Плющенко

Депутат Госдумы Виталий Милонов позволил себе сказать безобразные слова в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости Спорт. Парламентарий обвинил спортсмена в неуважении к России и назвал его «приспособленцем» за то, что его сын будет выступать за сборную Азербайджана.

Мне кажется, что у Милонова должны быть задачи, связанные с проблемой в нашей стране, и он должен быть занят этим. Но, видимо, у него много свободного времени и он не до конца занят тем, что ему поручили. Поэтому он решил заняться Женей, — заявила Тарасова.

Она объяснила, что Плющенко старается найти для сына место, где ему будет проще выйти на соревнования высочайшего уровня. Тренера поразило то, что у кого-то могли возникнуть вопросы по этому поводу.

Ранее Плющенко старший заявил, что у его сына Александра нет шансов развиваться как спортсмену в России. По его мнению, он никому не был нужен на родине.