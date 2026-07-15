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15 июля 2026 в 16:44

Пентагон впервые за 20 лет засекретил отчет по F-35

Bloomberg: Пентагон заблокировал публикацию доклада по F-35

F-35 F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пентагон впервые за более чем 20 лет запретил публикацию ежегодного отчета о ходе разработки истребителя F-35 из-за наличия в документе «контролируемой несекретной информации», сообщает Bloomberg со ссылкой на Счетную палату США. Отредактированную версию документа получили конгрессмены в четырех оборонных комитетах.

Это первый год, когда в каком-либо из наших обзоров закупок была обнаружена информация, не подлежащая разглашению,— сказал собеседник агентства.

F-35, разработанный американской корпорацией Lockheed Martin, относится к семейству одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. По данным Счетной палаты США, ежегодные расходы на программу его создания составляют $1,6 трлн (124 трлн рублей).

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на отмену американских ограничений в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По его словам, этот шаг позволит стране вновь присоединиться к международной программе производства F-35. Участие Анкары в проекте было заморожено Вашингтоном.

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