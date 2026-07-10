Турция выразила надежду на возвращение в программу F-35

Турция выразила надежду на возвращение в программу F-35 МИД Турции заявил о надежде на скорую отмену американских санкций CAATSA

Анкара рассчитывает на отмену американских ограничений в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», заявил телеканалу TRT Haber глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, этот шаг позволит стране вновь присоединиться к международной программе производства истребителей нового поколения F-35.

Мы рассчитываем на отмену в ближайшее время санкций [CAATSA], — сказал министр.

Участие Анкары в проекте было заморожено Вашингтоном из-за закупки турецкой стороной российских систем противовоздушной обороны. В настоящее время власти ближневосточной республики выражают надежду на успешное урегулирование затянувшегося двустороннего спора в оборонной сфере.

До этого стало известно, что Турция и США обсуждают сценарий с передачей российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива. Таким образом Анкара стремится выйти из-под действия американских санкций.

Ранее страны — участницы НАТО на прошедшем в Анкаре саммите решили учредить специализированный банк по обороне. Однако турецкие власти, проанализировав стратегические и технические задачи проекта силами профильных ведомств, в итоге отказались от участия в создании этой финансовой структуры.