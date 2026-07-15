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15 июля 2026 в 16:53

Генпрокуратура России отправила в суд дело об ущербе на 100 млрд рублей

Генпрокуратура отправила в суд дело об экс-руководстве Промсвязьбанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генпрокуратура России отправила в суд дело о бывших руководителях Промсвязьбанка об ущербе на 100 млрд рублей, сообщили на сайте правоохранителей. Уголовное преследование касается экс-председателя правления Дмитрия Ананьева и экс-председателя совета директоров Алексея Ананьева.

Силовики объявили обоих мужчин в международный розыск. Им предъявили обвинения по мошенничеству, присвоении и растрате, отмыванию преступных денег, пособничестве в злоупотреблениями полномочиями.

По версии следствия, Ананьевы вместе с несколькими сообщниками похитили у Промсвязьбанка больше 90 млрд рублей в 2017 году. Они приобретали ценные бумаги своей же компании «Промсвязь Капитал БВ», а также предоставляли невозвратные кредиты за границу. Часть похищенного злоумышленники легализовали. На сегодняшний день Ананьевы покинули Россию и скрываются от следствия.

Ранее гражданина России Андрея Кайзера осудили в Греции на 125 лет за нелегальную перевозку мигрантов. Челябинские правоохранители в то же время возбудили в отношении Кайзера уголовное дело о мошенничестве.

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