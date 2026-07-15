«Мало ценности»: фотограф раскрыла всю правду о кадрах голого тела в спорте Спортивный фотограф Исаева заявила, что у ее коллег нет стремления ловить пошлое

Никто из нормальных людей не стремится сделать из съемки охоту за пикантными кадрами, заявила в беседе с NEWS.ru спортивный фотограф Дарья Исаева. Она отметила, что в ее работе первостепенно не голое тело, а эмоции, детали и обстоятельства.

Не думаю, что психически здоровые люди вообще думают о необходимости сделать пикантные кадры, когда снимают спорт. Мы охотимся за интересной и красивой картинкой, без стремления поймать что-то пошлое. Всегда интересны детали, эмоции, обстоятельства, но это не подразумевает голое тело. Были случаи, когда никто из коллег не отправил фотографии после того, как у фигуристки сползло платье. Ты ведь осознаешь, что это произошло не специально и можно доставить человеку сложности такими снимками. Ценности в таких фотографиях мало, — сказала Исаева.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева заявила, что телевизионный этикет в спорте существовал всегда. Так она отреагировала на появление гида против сексуализации женщин, разработанного Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом. По словам спортсменки, некоторые ее коллеги сами стараются выбирать более откровенные наряды для трансляций, но есть и те, кто выбирает более закрытую одежду из-за стеснения.