Аналитик ответил, вырастут ли цены на нефть Аналитик Пасечник: цены на нефть могут вырасти к осени

К осени цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Пасечник. Он отметил, что такой сценарий возможен при сохранении напряжения вокруг Ормузского залива.

Нефть будет продолжать оставаться дорогой, и рубеж $100 за баррель — это вполне реальные перспективы, допустим, той же осени. Напряжение в Ормузском проливе существует, никуда не снимается, и компромисса мы не видим, — заявил Пасечник.

Аналитик подчеркнул, что свою роль играет и снижение стратегических запасов нефти в разных странах. По его словам, проблемы с транспортными маршрутами способны затронуть и газовый рынок.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent выросла до $78 (5987 рублей) за баррель на фоне сообщений о новых ударах США по Ирану. Рост был зафиксирован в 1:21 мск.