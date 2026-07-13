Нефть Brent резко выросла в цене Нефть Brent подорожала до $78 после сообщений об ударах США по Ирану

Цена нефти марки Brent выросла до $78 (5987 рублей) за баррель на фоне сообщений о новых ударах США по Ирану, свидетельствуют данные торгов. Рост был зафиксирован в 1:21 мск.

На момент предыдущего закрытия торгов нефть этой марки стоила $76,1 (5833 рубля) за баррель. Одновременно выросла стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI. Их цена увеличилась с $74,1 (5680 рублей) до $73,79 (5603 рублей) за баррель.

Ранее сообщалось, что текущая эскалация конфликта между США и Ираном может завершиться за месяц. Представитель администрации допустил разные сценарии развития событий. В Белом доме считают, что располагают возможностями для дальнейшего развития эскалации в регионе, но каких-то конкретных сроков завершения обострения нет.

Позже в СМИ написали, что руководство Соединенных Штатов не прогнозирует существенного роста мировых цен на нефть из-за новой серии ударов по территории Ирана. В Белом доме предположили, что ранее накопленные объемы сырья и адаптация покупателей позволят компенсировать возможные перебои с поставками.