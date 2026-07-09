В США предположили, сколько продлится обострение конфликта с Ираном

В США предположили, сколько продлится обострение конфликта с Ираном Axios: в США допустили, что эскалация с Ираном продлится до месяца

Текущая эскалация конфликта между США и Ираном может завершиться за месяц, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По данным издания, представитель администрации допустил разные сценарии развития событий.

В Белом доме считают, что располагают возможностями для дальнейшего развития эскалации в регионе, добавили в материале. Каких-то конкретных сроков завершения обострения нет: источник подчеркивает широту временных рамок начиная от нескольких дней и заканчивая месяцем.

Ранее американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточнялось в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции. При этом республиканец выразил сомнение в целесообразности такого соглашения.