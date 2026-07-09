В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану

В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану Axios: США не ждут резкого роста цен на нефть после ударов по Ирану

Руководство Соединенных Штатов не прогнозирует существенного роста мировых цен на нефть из-за новой серии ударов по территории Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В Белом доме полагают, что ранее накопленные объемы сырья и адаптация покупателей позволят компенсировать возможные перебои с поставками.

Вашингтон исходит из того, что в период действия режима прекращения огня через Ормузский пролив успело пройти значительное количество нефтяных танкеров из стран Персидского залива, сказано в материале. Этот фактор, наряду с общей перестройкой логистических цепочек государств-импортеров, по расчетам американской стороны, должен минимизировать реакцию биржевых площадок на военную фазу.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к текущему моменту зафиксированы на уровне $78,78 (6 тыс. рублей) за баррель, что демонстрирует умеренный прирост примерно на $0,76 (58 рублей) относительно закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов в среду контракт показывал более активную динамику, подорожав на 5,2% и достигнув максимумов, не наблюдавшихся с 19 июня.

Ранее сообщалось, что текущая эскалация конфликта между США и Ираном может завершиться за месяц. Представитель администрации допустил разные сценарии развития событий. В Белом доме считают, что располагают возможностями для дальнейшего развития эскалации в регионе, но каких-то конкретных сроков завершения обострения нет.