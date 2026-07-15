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15 июля 2026 в 16:27

«А что еще?»: Собчак высмеяла пост экс-сотрудника ФБК о полках в магазинах

Собчак ответила бывшему сотруднику ФБК Ляскину на пост о подсолнечном масле

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на публикацию бывшего сотрудника ФБК (организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена) Николая Ляскина о полках российского магазина с большим количеством подсолнечного масла. Ляскин ранее опубликовал в соцсети X фотографию из российского гипермаркета с полками, заставленными бутылками подсолнечного масла разных производителей, сопроводив снимок шуткой о просьбах не допускать пустых прилавков.

Я аккуратно поинтересуюсь: а что еще должно стоять на прилавках с маслом, кроме семи тысяч видов этого самого масла? — написала в ответ на фотографию Собчак.

Публикация также вызвала реакцию среди пользователей X. «А что не так? Слишком много масла?», «Ничего себе. В отделе, где продается подсолнечное масло, была замечена полка с подсолнечным маслом», «На полках подсолнечного масла стоит подсолнечное масло. Невероятная подлость режима», — ответили они Ляскину.

Ранее Собчак потеряла доступ к двум своим крупным Telegram-каналам — «Кровавая барыня» и «Собчак». Предположительно, каналы могли быть похищены с помощью фишинга. Позднее доступ был восстановлен.

Общество
Ксения Собчак
ФБК
магазины
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