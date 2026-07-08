Собчак потеряла доступ к двум крупным Telegram-каналам Telegram-каналы Собчак с более чем миллионной аудиторией оказались взломаны

Журналистка Ксения Собчак потеряла доступ к двум своим крупным Telegram-каналам — «Кровавая барыня» и «Собчак», следует из сообщения Telegram-канала «Осторожно, новости», также связанного с ее медиаресурсами. Предположительно, каналы могли быть похищены с помощью фишинга.

Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы «Кровавая барыня» и «Собчак». <...> Мы работаем над восстановлением доступа, — говорится в сообщении.

Аудитория каналов составляет около 1,1 млн и 372 тыс. подписчиков соответственно. В публикации также отмечается, что сообщения, которые публикуются в каналах с 14:00 8 июля, не имеют никакого отношения к ресурсам Ostorozhno Media. Подписчиков предупредили не переходить по ссылкам, которые могут там появиться.

Ранее российские хакеры взломали базу данных донатов «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ней содержится информация о 3,5 млн человек, которые, предположительно, переводили денежные средства группировке.