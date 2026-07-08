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08 июля 2026 в 12:24

Российские хакеры взломали базу донатов РДК с данными миллионов человек

Хакеры из Earthimpact взломали базы донатов РДК с данными 3,5 млн человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские хакеры взломали базу данных донатов «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, в ней содержится информация о 3,5 млн человек, которые, предположительно, переводили денежные средства группировке.

Как утверждается, среди отправителей средств есть граждане России. Переводы якобы поступали из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ряда регионов страны.

Хакерская группа Earthimpact заявила, что намерена передать ФСБ данные о пользователях, включая персональную информацию и суммы переводов. Отмечается, что пожертвования также поступали из Польши, Эстонии, Кипра, других стран Евросоюза и Украины.

Ранее российские хакеры взломали около 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Европы и на Украине для создания системы слежения с использованием искусственного интеллекта. Операция получила название «Разбитый байт» и началась 15 июня во время саммита G7.

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