Российские хакеры взломали базу донатов РДК с данными миллионов человек

Российские хакеры взломали базу донатов РДК с данными миллионов человек Хакеры из Earthimpact взломали базы донатов РДК с данными 3,5 млн человек

Российские хакеры взломали базу данных донатов «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, в ней содержится информация о 3,5 млн человек, которые, предположительно, переводили денежные средства группировке.

Как утверждается, среди отправителей средств есть граждане России. Переводы якобы поступали из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ряда регионов страны.

Хакерская группа Earthimpact заявила, что намерена передать ФСБ данные о пользователях, включая персональную информацию и суммы переводов. Отмечается, что пожертвования также поступали из Польши, Эстонии, Кипра, других стран Евросоюза и Украины.

Ранее российские хакеры взломали около 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Европы и на Украине для создания системы слежения с использованием искусственного интеллекта. Операция получила название «Разбитый байт» и началась 15 июня во время саммита G7.