РУСАЛ через суд оспаривает предупреждение ФАС РУСАЛ подал в суд на ФАС из-за требований изменить цены на алюминий

РУСАЛ принял решение оспорить в судебном порядке предупреждение Федеральной антимонопольной службы, сообщил ТАСС представитель холдинга. Ведомство ранее потребовало от производителя внести существенные изменения в действующие условия долгосрочных договоров на поставку металла. Юристы металлургического гиганта сочли выдвинутые антимонопольные требования необоснованными и нарушающими права участников рынка.

Считаем требование к новой сбытовой политике противоречащими закону «О конкуренции», так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен, — указал представитель компании.

В компании подчеркнули, что предложенный контролирующим органом подход к ценообразованию ущемляет интересы части покупателей продукции. По мнению представителей РУСАЛа, принудительное внедрение новых правил сбыта приведет к дестабилизации устоявшихся торговых отношений.

Ранее ФАС России сообщила, что региональные подразделения ведомства применили меры реагирования к участникам нефтепродуктового рынка. Саратовское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предостережение компании ООО «Алькорр», управляющей сетью автозаправочных станций «Торэко».