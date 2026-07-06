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06 июля 2026 в 11:25

ФАС добралась до нарушителей на рынке нефтепродуктов в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы применили меры реагирования к игрокам нефтепродуктового рынка, сообщила ФАС России в МАКСе. Саратовское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предостережение компании ООО «Алькорр», управляющей сетью автозаправочных станций «Торэко», а Оренбургское УФАС усмотрело признаки нарушения закона в действиях трех компаний, занимающихся мелкооптовой торговлей дизелем, и инициировало дело.

В результате мониторинга установлено, что на этих автозаправках изменились цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95, — прокомментировали в ведомстве предупреждение ООО «Алькорр».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что Московское областное управление ФАС инициировало разбирательство против шести реализаторов топлива, торгующих бензином и дизелем через розничные сети. Речь идет о пяти юридических лицах и одном индивидуальном предпринимателе, которые синхронно подняли стоимость на продукцию.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные ликвидировали топливный склад предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области, откуда горючее направлялось в район боевых действий. Удар пришелся на объект в городе Вишневое, являющийся центральной опытно-производственной и инженерно-технической базой.

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ФАС
бензин
топливо
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