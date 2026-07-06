Владельцев российских АЗС заподозрили в сговоре на фоне роста цен ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Московском регионе

Московское областное управление ФАС возбудило дело в отношении шести продавцов топлива, реализующих бензин и дизельное топливо через сети АЗС, сообщила Федеральная антимонопольная служба России в МАКСе. Уточняется, что пять компаний и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили цены.

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС, — сказано в сообщении.

Как полагают в ФАС, в действиях владельцев АЗС усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве уточнили, что контроль за ситуацией с ценообразованием на топливо продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование внутреннего рынка топлива. Документ вводит акцизы на бензин, полученный путем смешения компонентов, и уточняет правила его производства. Также корректируются параметры топливного демпфера и порядок его расчета для импортного топлива.