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06 июля 2026 в 10:12

Владельцев российских АЗС заподозрили в сговоре на фоне роста цен

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Московском регионе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Московское областное управление ФАС возбудило дело в отношении шести продавцов топлива, реализующих бензин и дизельное топливо через сети АЗС, сообщила Федеральная антимонопольная служба России в МАКСе. Уточняется, что пять компаний и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили цены.

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС, — сказано в сообщении.

Как полагают в ФАС, в действиях владельцев АЗС усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве уточнили, что контроль за ситуацией с ценообразованием на топливо продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование внутреннего рынка топлива. Документ вводит акцизы на бензин, полученный путем смешения компонентов, и уточняет правила его производства. Также корректируются параметры топливного демпфера и порядок его расчета для импортного топлива.

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