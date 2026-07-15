Раскрыто, от чего скончался Заславский ТАСС: Заславский скончался от онкологии

Художник Анатолий Заславский умер от онкологического заболевания, сообщил ТАСС со ссылкой на близкое окружение творца. Он умер в возрасте 86 лет.

Анатолий Савельевич долго болел раком. Он постепенно угасал, но, несмотря на это, до последнего работал и писал картины, — говорится в сообщении.

Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Он закончил отделение монументальной живописи в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной. За время его творческой карьеры работы художника ставили в здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельни, Калининграда и Костромы.

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