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15 июля 2026 в 14:53

Россиян призвали к максимальной осторожности в Персидском заливе

Россиян призвали держаться подальше от военных объектов в Персидском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На фоне резкого обострения ситуации в Персидском заливе Министерство иностранных дел России призвало соотечественников соблюдать максимальную осторожность, сообщает пресс-служба МИД РФ. Находящимся в регионе гражданам настоятельно рекомендуется принять дополнительные меры личной безопасности и поддерживать постоянную связь со своими авиаперевозчиками.

Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Иран нанес серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. По его данным, Корпус стражей Исламской революции также принудил к остановке судно в Ормузском проливе после серии предупреждений.

Также источник, приближенный к иранской переговорной группе, заявил, что Тегеран не возобновит диалог с Вашингтоном до тех пор, пока американская сторона не пересмотрит свою позицию. Каких конкретно шагов ожидает Иран, не уточняется.

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