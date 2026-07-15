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15 июля 2026 в 16:14

Названо главное условие завершения конфликта на Украине

Депутат Колесник: условием завершения СВО является невступление Украины в НАТО

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Одним из условий завершения специальной военной операции является отказ Украины от вступления в НАТО, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, расширение Альянса могло бы негативно сказаться на экономике России.

Главное условие завершения [украинского] конфликта — устранение первопричин. В частности, отказ Украины от вступления в НАТО. Это же было спусковым крючком. Россия бы получила более 1500 км границы со страной Альянса. Наша экономика могла не выдержать — прижали бы к стене. Мы еще граждан бережем. Мы же действуем оружием, а не живой силой. Это для Киева люди стали расходным материалом. Плюс Запад поджимает. ЕС, который фактически напрямую участвует в конфликте, уже почти не советуется с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru). Да, пресмыкается перед ним, но действует в своих интересах — ослабить РФ, — высказался Колесник.

Ранее Трамп предположил, что конфликт на Украине может быть урегулирован до окончания его президентского срока в январе 2029 года. По его словам, российский лидер Владимир Путин открыт к заключению соглашения по украинскому вопросу.

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