В США раскрыли условие для оттепели в отношениях с Россией

В США раскрыли условие для оттепели в отношениях с Россией Клейтон: урегулирование на Украине откроет дверь для диалога с Россией

Завершение кризиса на Украине может открыть путь к оттепели в российско-американских отношениях и улучшению торгово-экономических связей между Москвой и Вашингтоном, заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост директора Национальной разведки Джей Клейтон. Соответствующие положения были изложены в материалах, подготовленных к слушаниям в спецкомитете по разведке верхней палаты Конгресса.

Далее, как я понимаю из ежегодной разведывательной оценки, прочное урегулирование [конфликта] на Украине может открыть дверь для оттепели в американо-российских отношениях и улучшения двусторонних геостратегических и коммерческих отношений», — говорится в ответах Клейтона.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине может завершиться к январю 2029 года — до истечения его президентского срока. По его словам, президент России Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию ситуации.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия получает информацию о готовности американской стороны продолжить работу по украинскому вопросу. По его словам, в Вашингтоне займутся конфликтом после урегулирования ситуации вокруг Ирана.