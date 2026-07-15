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15 июля 2026 в 17:41

Булыкин сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ Англия — Аргентина

Булыкин: за счет Месси Аргентина может выиграть в основное время у Англии на ЧМ

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сборная Аргентины является небольшим фаворитом полуфинального матча чемпионата мира — 2026 против Англии за счет нападающего Лионеля Месси, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, в ходе встречи будет забито максимум два мяча.

Я думаю, что за счет Месси небольшим фаворитом является Аргентина. Англичане умеют выстроить защитную линию. Думаю, что здесь все решит один гол, максимум два. Вся ставка в основное время на Месси. Но если будет серия пенальти, то, мне кажется, дальше пройдет Англия, — сказал Булыкин.

Матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром этой встречи назначен Исмаил Эльфат из США. В четвертьфинальной стадии Англия обыграла Норвегию (2:1, доп. время), а Аргентина — Швейцарию (3:1, доп. время).

Ранее экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что будет болеть за Аргентину в полуфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Англии. Он отметил, что многие считают англичан более сильной командой в этой паре.

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