В Энергодаре раскрыли, что мешает возобновить подачу света в город

В Энергодаре раскрыли, что мешает возобновить подачу света в город Пухов: назвать сроки подачи света в Энергодаре невозможно из-за обстрелов

Сроки полного восстановления энергоснабжения Энергодара невозможно определить из-за постоянных атак беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в МАКСе глава города Максим Пухов. По его словам, энергетики приступают к подключению микрорайонов по мере завершения ремонтных работ.

Как только будут завершены ремонтно-восстановительные работы и возобновится подача электроэнергии, подключим 1, 2, 4-й микрорайоны. О сроках завершения работ сказать сложно из-за постоянных налетов БПЛА противника, но энергетики стремятся завершить все как можно быстрее, — написал Пухов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар лишился электроснабжения после атаки украинских беспилотников на инфраструктуру региона. Он признал, что ситуация сложная, но контролируемая. Балицкий отметил, что в Энергодаре собрали запас топлива для дизельных генераторов на соцобъектах.

Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины с помощью дистанционного минирования подъездных путей пытаются полностью отрезать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар от поставок ресурсов. Она подчеркнула, что действия противника явно направлены на осложнение жизни города, создание эффекта блокады и лишение его нормального снабжения.