Президент Украины Владимир Зеленский «направо и налево» раздает странам Запада богатейшие земельные угодья и природные ресурсы Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Так она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона теперь есть «небольшая доля земли на Украине», передает корреспондент NEWS.ru.

Пока один Зеленский заявляет, что якобы не отдаст украинские земли, другой Зеленский их, эти самые украинские земли, раздает направо и налево. Дальше пусть они уже сами уточняют — раздает, распродает, дарит, меняет на что-то. Это их дело, — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что народу Украины пора понять: все призывы к мобилизации под предлогом защиты земли перекрываются тем, как часть украинской территории передается в пользование, управление или дар тем, кто не имеет к ней отношения. По словам представителя МИД, страны Запада, используя Украину как геополитический таран против России, одновременно присматриваются к ее богатейшим природным ресурсам и земельным угодьям.

Ранее Захарова заявила, что западные страны по-прежнему не отказались от намерений прибрать к рукам украинский чернозем, российские нефть и газ, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья. По ее словам, речь идет о глобальной реваншистской стратегии.