Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 18:31

Захарова указала на расточительность Зеленского после заявления Трампа

Захарова заявила, что Зеленский расточительно раздает ресурсы и земли Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский «направо и налево» раздает странам Запада богатейшие земельные угодья и природные ресурсы Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Так она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона теперь есть «небольшая доля земли на Украине», передает корреспондент NEWS.ru.

Пока один Зеленский заявляет, что якобы не отдаст украинские земли, другой Зеленский их, эти самые украинские земли, раздает направо и налево. Дальше пусть они уже сами уточняют — раздает, распродает, дарит, меняет на что-то. Это их дело, — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что народу Украины пора понять: все призывы к мобилизации под предлогом защиты земли перекрываются тем, как часть украинской территории передается в пользование, управление или дар тем, кто не имеет к ней отношения. По словам представителя МИД, страны Запада, используя Украину как геополитический таран против России, одновременно присматриваются к ее богатейшим природным ресурсам и земельным угодьям.

Ранее Захарова заявила, что западные страны по-прежнему не отказались от намерений прибрать к рукам украинский чернозем, российские нефть и газ, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья. По ее словам, речь идет о глобальной реваншистской стратегии.

Власть
Россия
Мария Захарова
Украина
Владимир Зеленский
ресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфляция в России ускорилась до 6%
Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома
Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»
ЦБ зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива
Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией
Вучич проигнорировал призывы к ужесточению санкций против России
В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России
Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Армия США перевела свое внимание с Ближнего Востока на Китай
Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США
ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики
Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья
Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»
Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам
В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.