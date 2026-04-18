Захарова раскрыла навязчивую идею Запада насчет России и Украины

Западные страны по-прежнему не отказались от намерений прибрать к рукам украинский чернозем, российские нефть и газ, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, речь идет о глобальной реваншистской стратегии.

Нет, не желают они отказываться от мысли прибрать к рукам украинский чернозем, российскую нефть, газ, управлять по крайней мере ими, распространить свое влияние на ресурсы Средней Азии, Закавказья и так далее, — отметила дипломат.

Дипломат подчеркнула, что коллективный Запад руководствуется колонизаторским и империалистическим подходом к планете, открыто заявляя претензии на чужие ресурсы. Как отметила представитель МИД, победу Советского Союза в Великой Отечественной и Второй мировой войнах западные элиты воспринимают как досадную случайность или историческую ошибку, которую намерены исправить.

Ранее Захарова заявила, что Запад готовится оторвать Белоруссию от России. Она подчеркнула, что таким образом западники готовятся к реваншу. По словам дипломата, гипотетический государственный переворот в республике и приход к власти прозападных сил полностью уничтожили бы все достижения интеграции в рамках Союзного государства.