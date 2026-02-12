Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 19:28

Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу в Белоруссии

Захарова: Запад готовится оторвать Белоруссию от России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Запад готовится оторвать Белоруссию от России, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, таким образом западники готовятся к реваншу, передает корреспондент NEWS.ru.

Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать — и сделать это любыми способами — братскую нам республику от России, готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент, — заявила она.

По ее словам гипотетический государственный переворот в Белоруссии и приход к власти прозападных сил полностью уничтожил бы все достижения интеграции в рамках Союзного государства. Захарова добавила, что это также создало бы новый очаг нестабильности непосредственно у западных границ России.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что страны Запада через сеть неправительственных организаций намерены вновь попытаться дестабилизировать обстановку и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. В ведомстве уточнили, что речь идет о «демократизаторских» структурах, агентствах и фондах США, Великобритании, Германии, Польши и ряда других европейских государств.

