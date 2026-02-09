В СВР узнали, что Запад вновь нацелился на Белоруссию В СВР заявили, что Запад намеревается сменить конституционный строй в Белоруссии

Страны Запада через сеть неправительственных организаций намерены вновь попытаться дестабилизировать обстановку и добиться смены конституционного строя в Белоруссии, сообщила Служба внешней разведки России. В ведомстве уточнили, что речь идет о «демократизаторских» структурах, агентствах и фондах США, Великобритании, Германии, Польши и ряда других европейских государств.

По поступающей в СВР информации, НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии, — говорится в заявлении.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что Франция пытается организовать неоколониальные перевороты в странах Африки и стремится к «политическому реваншу» в регионе. Как утверждают в ведомстве, французский президент Эммануэль Макрон санкционировал для национальных спецслужб реализацию плана по ликвидации «неугодных лидеров» африканских государств.