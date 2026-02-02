Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:08

В СВР обвинили Париж в попытках политического реванша в Африке

В СВР заявили о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Франция пытается организовать неоколониальные перевороты в странах Африки и стремится к «политическому реваншу» в регионе, заявили в Службе внешней разведки России. Как утверждают в ведомстве, президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал для национальных спецслужб реализацию плана по ликвидации «неугодных лидеров» африканских государств.

Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке, — говорится в сообщении.

В СВР также заявили, что Франция перешла к прямой поддержке террористов «различных мастей», которые, по их оценке, становятся ее ключевыми союзниками в ряде регионов Африканского континента.

Согласно справке МИД России, колониальные владения Франции в Африке некогда составляли более 9 млн кв. км. К числу территорий, принадлежавших ей, относились Габон, Гвинея, Конго, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал и ряд других.

Ранее стало известно, что Минобороны России в январе 2026 года провело серию встреч и оказало помощь трем африканским государствам, включая Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею и Камерун, для укрепления дружеских отношений и развития военного сотрудничества. Партнеры выразили признательность за такой формат, отметив, что он повышает боеготовность их армий и укрепляет связи с Россией.

