Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки

Минобороны России в январе 2026 года провело серию встреч и оказало помощь трем африканским государствам, включая Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею и Камерун, для укрепления дружеских отношений и развития военного сотрудничества, сообщила пресс-служба ведомства. Целью контактов стало обсуждение актуальных и перспективных направлений военного и военно-технического сотрудничества.

По линии Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации оказана помощь и проведены встречи с военным руководством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Республики Камерун, — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что партнеры выразили признательность за такой формат, отметив, что он повышает боеготовность их армий и укрепляет связи с Россией.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Объединенные Арабские Эмираты выделили $1,46 млрд (113 млрд рублей) на гуманитарные программы — существенную часть средств направили в страны Африки. Значительную поддержку в 2025 году оказала и Россия. В частности, РФ нарастила продовольственную и гуманитарную помощь.