Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:45

Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Минобороны России в январе 2026 года провело серию встреч и оказало помощь трем африканским государствам, включая Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею и Камерун, для укрепления дружеских отношений и развития военного сотрудничества, сообщила пресс-служба ведомства. Целью контактов стало обсуждение актуальных и перспективных направлений военного и военно-технического сотрудничества.

По линии Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации оказана помощь и проведены встречи с военным руководством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Республики Камерун, — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что партнеры выразили признательность за такой формат, отметив, что он повышает боеготовность их армий и укрепляет связи с Россией.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Объединенные Арабские Эмираты выделили $1,46 млрд (113 млрд рублей) на гуманитарные программы — существенную часть средств направили в страны Африки. Значительную поддержку в 2025 году оказала и Россия. В частности, РФ нарастила продовольственную и гуманитарную помощь.

Африка
страны
Минобороны
Россия
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.