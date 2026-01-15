Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:23

Стало известно о масштабах гуманитарной помощи ОАЭ, направленной в Африку

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press
В 2025 году Объединенные Арабские Эмираты выделили $1,46 млрд на гуманитарные программы — существенную часть средств направили в страны Африки. Так ОАЭ стали третьим крупнейшим донором в мировом рейтинге по данным ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA).

Согласно данным ООН, в Африке продолжаются взаимосвязанные кризисы, в том числе голод, климатические проблемы, социальные и вооруженные конфликты. На континенте наблюдается серьезная продовольственная нестабильность — каждый пятый африканец страдает от недоедания.

По прогнозам экспертов, уже к 2030 году Африка может оказаться на первом месте в мире по масштабам голода. Основными причинами являются массовые переселения людей, повсеместная потеря доходов и кризис в сфере здравоохранения, вызванный катастрофической нехваткой медиков и необходимой инфраструктуры.

ОАЭ осуществляют системную поддержку Африки, сочетая прямые поставки с финансированием. Они отправили в Судан значительные объемы продовольствия и гуманитарной помощи, а в январе 2025 года доставили 700 тонн продовольствия для 150 тыс. пострадавших от наводнений в Сомали. Параллельно страна финансирует программы через Всемирную продовольственную программу (ВПП), ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Значительную поддержку Африке в 2025 году оказала и Россия. В частности, РФ нарастила продовольственную и гуманитарную помощь: среди поставленных грузов — зерно, горох, растительное масло и топливо. В Буркина-Фасо в прошлом году направили 709,5 тонн гороха, а в Нигер — 20 тыс. тонн пшеницы.

Параллельно страна расширила образовательное сотрудничество с Африкой. Для таких иностранных студентов в российских университетах выделили более 5 тыс. бюджетных мест по ключевым направлениям, таким как инженерия, медицина, IT и экономика.

Ранее сообщалось, что сотрудничество между Россией и ОАЭ достигло исторического пика благодаря росту торговли, расширению инвестиций и новым логистическим коридорам. Партнерство трансформируется из простого товарообмена в прочный стратегический альянс.

