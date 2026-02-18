Забил ножом, обрезал волосы и облил зеленкой: сталкер убил россиянку в ОАЭ

История молодой стюардессы из Санкт-Петербурга, которая пыталась спастись от бывшего возлюбленного-тирана, закончилась трагедией в Дубае: девушка была жестоко убита. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

ДТП с целью знакомства?

Все началось в конце 2022 года. Анастасия — 22-летняя стюардесса, девушка из обеспеченной семьи, имевшая собственную квартиру и машину. В декабре она познакомилась с 38-летним Альбертом.

По словам знакомой девушки Ольги, мужчина мог специально подстроить их знакомство. Зимой он попал в ДТП с участием Анастасии.

«Анастасия родилась в семье с достатком, была окружена любовью близких. У нее были квартира и машина, она ни в чем не нуждалась, ей точно не нужны были его деньги, как говорят некоторые. Не знаю, каким образом некоторые мужчины выслеживают таких девушек, но ей организовали автоподставу на дороге, в которой участвовал и этот Альберт. С тех пор он начал ухаживать за ней», — рассказала Ольга aif.ru.

Озлобился после аборта

Несмотря на заметную разницу в возрасте, пара быстро сошлась. Сначала Альберт осыпал избранницу подарками и водил по ресторанам, но вскоре показал свое истинное лицо. Романтика сменилась тотальным контролем, психологическим и физическим насилием.

Отношения длились менее года, после чего Анастасия решила расстаться. Однако вскоре она узнала о беременности.

Альберт воспринял новость как шанс вернуть девушку, но она дала понять, что с их отношениями покончено, и сделала аборт. Бывший возлюбленный озлобился и начал мстить.

Питомцев обещал отдавать по частям

После окончательного разрыва террор в отношении Анастасии усилился. Альберт потребовал вернуть все деньги, потраченные на нее во время отношений. Отдельно насчитал проценты на каждую потраченную сумму.

Для выбивания долгов он отправлял к девушке своих приятелей, которые угрозами заставляли ее писать расписки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Преследование стало тотальным: мужчина установил GPS-маячок на автомобиль девушки, разместил диктофоны в квартире и даже похищал домашних питомцев, угрожая расправой над ними — обещал возвращать питомцев по частям, если девушка не будет отдавать деньги.

Анастасия меняла замки, но Альберт все равно проникал в жилище и избивал ее. Отчаявшись, девушка продала личные вещи и отдала ему миллион рублей, но это не остановило тирана.

Смерть в Дубае

Анастасия улетела в Дубай в надежде отделаться от преследователя. Она планировала устроиться стюардессой на бизнес-джеты и начать жизнь с чистого листа.

Альберт, узнав о планах бывшей возлюбленной, запретил ей работать, распространяя грязные слухи о профессии, но девушка не послушала.

Тогда мужчина решил последовать за ней. С помощью знакомого судебного пристава из Санкт-Петербурга он вычислил отель жертвы в ОАЭ и заселился в номер по соседству.

18 декабря 2025 года Альберт осуществил свой жестокий план. Он инсценировал потерю ключ-карты, обманул горничную и получил доступ к номеру Анастасии. Злоумышленник спрятался в ванной, где прождал жертву около четырех часов.

Когда девушка вернулась, нападавший нанес ей около 15 ножевых ранений. Не ограничившись убийством, он отрезал жертве волосы и облил тело зеленкой, после чего спокойно покинул отель.

Альберт вернулся в Санкт-Петербург и пытался затаиться: не пользовался телефоном и не садился за руль. Однако его быстро задержали.

Следствие выяснило, что даже в день убийства он требовал с Анастасии еще 500 тысяч рублей. Друзья и коллеги вспоминают девушку как доброго человека. В соцсетях, где она была активна вплоть до последнего дня перед убийством, так и остался статус: «Спасибо, Боже, за эту жизнь».

