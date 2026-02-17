«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой

В Ленинградской области началось разбирательство в отношении мужчины с инвалидностью Валерия Туаршева, который, согласно обвинению, с 2024 года портил жизнь знакомой, заваливая ее мессенджеры и соцсети угрозами. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Знакомство без продолжения

Как рассказывают адвокаты проекта «Травмпункт», представляющие интересы пострадавшей стороны — Екатерины Тереховой и ее семьи, история началась совершенно безобидно. В 2012 году Екатерина и Валерий познакомились на дружеской вечеринке в Ленинградской области.

Тогда они просто обменялись телефонами. Мужчина пытался ухаживать за девушкой, но та не ответила взаимностью. После они даже не продолжили общение.

Но Валерий продолжил следить за жизнью Екатерины, которая тем временем вышла замуж и родила дочку.

Изображал дочку в инвалидном кресле

Когда произошли последующие события, Екатерина готовилась стать мамой во второй раз. Осенью 2024 года отвергнутый мужчина начал атаковать девушку гневными сообщениями. Угрозы в том числе поступали в адрес трехлетней дочери.

«Я нашел тебя в соцсетях. Увидел, какая ты стала страшная, некрасивая, старая, убогая. По тебе проехал трактор? Это все из-за того, что ты родила. Я должен убить твою дочь», — написал преследователь в одном из первых подобных обращений.

Количество подобных писем иной раз достигало 400 за один день, рассказала Екатерина в интервью программе «Человек в праве».

В одном из случаев злоумышленник взял фото девочки, отредактировал его в черно-белом формате и создал в соцсети аккаунт с этим аватаром. В статусе он написал: «Я скоро умру».

Злоумышленник то и дело создавал в социальных сетях фейковые страницы с фотографиями девочки: то на лбу у ребенка появлялся крест, то девочка с помощью нейросети позировала в инвалидном кресле.

По данным следствия, мужчина использовал не менее 15 электронных адресов, чтобы преследовать жертву.

Туаршев описывал сцены жестокой расправы: обваривание кипятком, сожжение, расчленение. Одно из сообщений, опубликованное в открытом чате, гласило: «Я выверну тебя кишками наружу за ложь твою предо мною, ты оглохнешь от ужаса».

Агрессор знал личные данные семьи. В сообщениях фигурировали реальный адрес и маршруты передвижения. Угрозы коснулись и детей: в сентябре 2024 года мужчина заявил, что готов нанять наркоманов для убийства дочери потерпевшей.

Отбивается от журналистов молотком

Валерий поначалу утверждал, что долгое время живет с Екатериной в одном районе и до сих пор ему удавалось оставаться незамеченным. Но это ложь. Он живет в 70 км от своей жертвы в дачном кооперативе. У мужчины инвалидность, которая не позволяет ему передвигаться на ногах.

Когда съемочная группа НТВ пришла к нему за комментарием, он начал отбиваться от журналистки и оператора костылями и даже бросил в их сторону молоток.

В мае стало известно, что Валерий начал таким же образом преследовать журналистку канала «78» Ксению Ахметжанову, которая снимала репортаж о его уголовном деле. Всего, по ее словам, коллективное обращение против сталкера составили уже шесть девушек.

«Мне дали его номер, я попыталась взять у него хоть какой-то внятный комментарий, понять, зачем он все это делает. Но разговора совершенно не получилось — я поняла, что он абсолютно неадекватен. Ну а потом уже я получила от него сразу с нескольких аккаунтов с десяток сообщений, где он сначала признавался мне в любви, просил мои фотографии, а заканчивал тем, что угрожал мне и моей дочери. При этом чем больше я его блокировала, тем больше он злился»,— рассказывала Ксения Ахметжанова.

Эхо инвалидности

Екатерина рассказывает, что эксперты в рамках уголовного дела нашли объяснение такому поведению со стороны Валерия. Дело в том, что проблемы со здоровьем у него начались вскоре после того, как девушка отказала ему в отношениях.

«Как объяснили в рамках следственной экспертизы, трагедия, которая произошла с ним, вот эта вот инвалидность, она притянула события, которые происходили очень близко к ней. И те люди и события, которые были тогда поблизости, стали восприниматься гипертрофировано. И как-то так получилось, что я была где-то поблизости», — рассказывает Екатерина.

Диагноз против статьи

Следствие квалифицировало действия Туаршева по пункту «в» части 2 статьи 119 УК РФ — угроза убийством, публично продемонстрированная в интернете. Кроме того, в ходе расследования вскрылся еще один темный эпизод: у обвиняемого обнаружили запрещенные вещества в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ).

В зале суда Туаршев признал вину лишь частично. Он попытался переложить ответственность на жертву, заявив, что женщина сама его провоцировала и вела себя «неправильно».

Пока что подсудимый находится под запретом определенных действий. У него изъяли все гаджеты и запретили пользоваться интернетом. Но потерпевшая при этом продолжает получать угрозы.

Наличие инвалидности у обвиняемого будет являться смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Также известно, что у мужчины имеется и психическое расстройство, из-за чего к нему могут быть применены принудительные медицинские меры.

