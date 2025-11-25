«Угваздал стены говном»: москвичка требует наказать сталкера-качка

В Москве девушку терроризирует навязчивый ухажер. Мужчина распечатал фотографии возлюбленной, написал на них оскорбления, развешал их в подъезде и испачкал импровизированную выставку экскрементами. NEWS.ru пообщался с пострадавшей и выяснил детали случившегося.

Знакомый из качалки

Варвара — московский фотограф, модель и актриса. В свободное время она ходит в тренажерный зал, где с ней и познакомился предполагаемый обидчик.

«Это парень средних лет, с которым мы познакомились в спортзале. Я изначально не горела желанием с ним общаться, но он был довольно навязчивым: сам нашел мой „телеграм“, много писал, а в зале мы пересекались в общих зонах. Мне это казалось подозрительным, но я заметила, что он активно общается со всеми, и подумала, что, может, он просто общительный, а не подкатывает ко мне. Как же я ошибалась», — делится Варвара.

Однажды девушка согласилась, чтобы новый знакомый подвез ее до дома после тренировки. Так мужчина узнал, в каком подъезде живет его жертва и начал активно переписываться с ней в мессенджере. Вскоре в его беседах появились намеки на интимную близость.

«И вот в один из вечеров он написал мне сообщение с предложением о массаже. Я сразу считала сексуальный намек и сказала, что мне это неинтересно. Я и правда не могу пойти в постель с первым встречным, мне нужно знать человека несколько месяцев и плотно с ним общаться. Да и вообще, я часто пропагандирую в соцсетях, что любая сексуальная связь возможна между здоровыми на голову людьми только после предъявления друг другу справок об отсутствии ЗППП», — рассказывает Варвара.

«Весь подъезд угваздан»

Бодибилдер продолжал навязчивые попытки завязать близкую дружбу с Варварой: продолжал подходить к ней в спортзале и написывал в Telegram. Не найдя взаимности, мужчина решил мстить.

«Паренек в диалоге был уморительным: писал, что „массаж — нормальная тема“, „секс полезен для здоровья, говорят“, „да ты мой идеал“, и все мягко уговаривал меня. Но я вежливо попрощалась, и он удалил диалог (а я бы на его месте и не начинала). Прошел месяц, его не было в зале. А когда вернулся, снова пытался мне написать. Я, увидев это, кинула его в ЧС и удалила диалог — я устала от внимания. В зале он пытался заговорить на нейтральные темы, но я отвечала холодно и односложно. А спустя неделю-две мой подъезд превратился в экспозицию», — рассказывает девушка.

Варвара Фото: Личный архив Варвары

Отвергнутый ухажер скачал из аккаунта Варвары в Instagram (деятельность в РФ запрещена) наиболее откровенные фото, нанес в редакторе на них надписи по типу «Варя — [проститутка]», «Варя, вернись», «Варя, все могло быть по-другому», затем распечатал и в ночь с 8 на 9 ноября расклеил в подъезде. Для большей выразительности снимки и стены рядом с ними были испачканы экскрементами.

«На стенах подъезда, в лифте, на лестничной клетке — везде были мои фотографии. И не абы какие, а четко подобранные на вкус „мстителя“ — из моих соцсетей. Теперь я знаю, что ему нравятся розовые купальники и красные корсеты. Эта зарисовка сама по себе была не проблемой, а вот то, что весь подъезд был угваздан еще и говном, — уже проблемой для всех жителей», — рассказывает Варвара.

Двое в масках

Девушка нашла информацию о подозреваемом и отправилась с заявлением в полицию. Проверку проводили по статьям о хулиганстве и неприкосновенности частной жизни. Также Варвара добыла записи с камер видеонаблюдения.

«С ним говорил участковый, но, конечно, он не признался. По камерам видно, как заходят двое в масках примерно в четыре утра, а потом, видимо, выходят через черный ход — по основной камере их уже нет. В конечном итоге утверждать, что это был именно он, я не могу, но и других версий у меня нет. Это точно не бывшие — их у меня немного, и с прошлых отношений прошло много времени. Была бы месть — случилась бы раньше. Врагов или ненавистников тоже не припомню», — пишет москвичка.

Фотосессия не получилась

Варвара признается, что готова была провести фотосессию на фоне импровизированного вернисажа от мстителя. Но «выставку» закрыли в тот же день.

«Было бы у меня время в воскресенье, я бы еще и фотосессию около этой экспозиции устроила. Но времени не было, а после огласки художник испугался и не выдержал популярности, так что выставка открылась и закрылась в один день. Если он хотел, чтобы мне было жутко стыдно и неловко, то ничего у него не вышло. Я занимаюсь фотографией с 14 лет и еще в подростковом возрасте участвовала в таких холиварах во „ВКонтакте“ под своими работами, что „художнику“ и не снилось. Поверьте, у меня есть иммунитет к общественному осуждению», — констатирует Варвара.

24 ноября девушке ответили в полиции, что уголовное дело по факту произошедшего возбуждать не будут.

