Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:15

Адвокат рассказал, почему богородский маньяк может избежать пожизненного

Адвокат Карабанов: при раскаянии Дмитрию Артамошину могут дать меньший срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Учитывая совокупность преступлений, в которых подозревают Дмитрия Артамошина, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, таким мнением с NEWS.ru поделился адвокат Александр Карабанов. Он не исключил, что в случае отсутствия в России моратория на смертную казнь за подобные деяния полагалась бы высшая мера наказания. Юрист при этом отметил, что срок зависит от позиции подозреваемого и его отношения к совершаемому преступлению.

В судебной практике есть аналогичные дела, где маньяки признавали вину, раскаивались, способствовали следствию и не получали пожизненный срок. В этом случае наказание может быть до 20 лет лишения свободы, — указал Карабанов.

46-летнего Дмитрия Артамошина задержали 20 ноября в Подмосковье. По версии следствия, мужчина похитил не менее пяти женщин. Среди них законная супруга Артамошина, которую он регулярно избивал, насиловал и заставлял употреблять наркотики. Женщине, как и двум другим потерпевшим, удалось вырваться на свободу, еще две девушки погибли. Спустя месяц после задержания на даче мужчины были найдены их останки.

маньяки
Ногинск
Московская область
насилие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
В СФ заявили о непоправимых последствиях атаки на резиденцию Путина
Нейросеть назвала семь ритуалов для «правильной» встречи Нового года
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.