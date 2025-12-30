Адвокат рассказал, почему богородский маньяк может избежать пожизненного

Учитывая совокупность преступлений, в которых подозревают Дмитрия Артамошина, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, таким мнением с NEWS.ru поделился адвокат Александр Карабанов. Он не исключил, что в случае отсутствия в России моратория на смертную казнь за подобные деяния полагалась бы высшая мера наказания. Юрист при этом отметил, что срок зависит от позиции подозреваемого и его отношения к совершаемому преступлению.

В судебной практике есть аналогичные дела, где маньяки признавали вину, раскаивались, способствовали следствию и не получали пожизненный срок. В этом случае наказание может быть до 20 лет лишения свободы, — указал Карабанов.

46-летнего Дмитрия Артамошина задержали 20 ноября в Подмосковье. По версии следствия, мужчина похитил не менее пяти женщин. Среди них законная супруга Артамошина, которую он регулярно избивал, насиловал и заставлял употреблять наркотики. Женщине, как и двум другим потерпевшим, удалось вырваться на свободу, еще две девушки погибли. Спустя месяц после задержания на даче мужчины были найдены их останки.