Рыбак поймал чемодан с трупом: подозреваемый в убийстве прятался в США

В аэропорту Внуково задержали 38-летнего вернувшегося из США россиянина. Следователи подозревают, что он причастен к убийству по меньшей мере трех человек, чье жилье предварительно переписал на себя. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Криминальный улов

Telegram-канал Baza называет имя предполагаемого убийцы — его зовут Андрей Леонтьев, ему 38 лет. Мужчину задержали и арестовали в июне 2025 года. С тех пор он находится в СИЗО.

Первый эпизод, который фигурирует в деле Леонтьева, датируется 2010 годом. Пострадавшие — мать и дочь. Женщине, Алисе Васильевой, на момент убийства было 44 года, а ее дочке Алене — 10 лет. Обе бесследно исчезли в декабре, а спустя полгода тело женщины нашел подмосковный рыбак.

«Так, 25 мая 2011 года жителем города Воскресенска во время рыбалки в озере обнаружено тело женщины в чемодане с привязанным к нему сантехническим изделием. Установлено, что женщина и ее малолетняя дочь числились пропавшими без вести с декабря 2010 года. На тот момент преступление осталось нераскрытым, однако работа по нему продолжалась», — рассказали в Следственном комитете.

Дело возбудили по статье об убийстве, но выйти на преступника в то время так и не смогли. Но расследование продолжалось и приняло новый оборот только после появления следующей жертвы, спустя 13 лет.

Внезапный наследник

В ноябре 2023 года пропал москвич Сергей Горбаченко, а в марте его труп нашли на территории СНТ в подмосковном Ногинске. Но в этот раз следователи установили, что накануне исчезновения погибший переписал квартиру на ранее судимого за разбои и грабежи Леонтьева.

Копая дальше, следователи установили, что 13 лет назад Леонтьев таким же образом «отжал» квартиру у Васильевой. Это тоже произошло незадолго до того, как ее тело выловил рыбак.

«В связи с этим уголовные дела были объединены в одно производство, а мужчина объявлен в розыск, поскольку имелись сведения о его проживании на тот момент в США. Как установлено, в США он уехал после совершения второго убийства, понимая, что мог попасть в поле зрения правоохранительных органов», — сообщили в СКР.

Озолотил родителей

Поняв, что Леонтьев может быть причастен к другим аферам с недвижимостью, следователи решили изучить всю информацию о его собственности. И установили, что, вероятно, смогли предотвратить очередное покушение.

«Анализируя информацию о праве собственности на недвижимость фигуранта и членов его семьи, следователю удалось установить, что есть еще одна потерпевшая. Обвиняемый обманным путем завладел ее участком земли в Подмосковье и квартирой в столице, оформив их на родителей. Однако совершить убийство женщины не успел, поскольку скрылся в США», — рапортует Следком.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ведомстве отметили, что продолжают проверять подозреваемого на причастность к другим подобным эпизодам.

Читайте также:

Дочки пока не знают, что мама мертва: в Иркутске мужчина убил заложницу

Подбирал на дороге: убийцу шести женщин нашли через 20 лет

Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ

Девочка догорала в печке: педофил ответил за убийство спустя 19 лет

В Москве мужчина с ОКР чуть не убил жену и сына: что известно о ЧП