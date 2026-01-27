Подбирал на дороге: убийцу шести женщин нашли через 20 лет

В Оренбургской области под суд пойдет житель Саратовского региона, который, по версии следствия, активно вел преступную деятельность во второй половине нулевых. Выявить маньяка смогли благодаря новым возможностям следственных органов. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Женщины ловили попутки

С 2005 года в Бугуруслане начали пропадать без вести женщины. В августе 2008 года в лесополосе у дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово были обнаружены тела двух местных жительниц с признаками насильственной смерти.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух человек. Было установлено, что преступник действовал по единой схеме: он подбирал на дороге женщин, пытавшихся поймать попутку, предлагал довезти, а затем под надуманным предлогом сворачивал в безлюдную лесополосу.

Там он совершал изнасилования, после чего душил жертв. Для сокрытия следов он закапывал тела в лесу, а одно сбросил с моста в реку Мочегай.

Всего жертвами мужчины стали шесть женщин. Седьмой женщине чудом удалось выжить: она обманула преступника и сбежала после нападения. В 2008 году убийца покинул Бугуруслан и переехал в Саратовскую область, где начал новую жизнь, пишет Orsk.ru.

Нашли по ДНК

После обнаружения тел следователи и оперативники проверили более 2000 биологических образцов и допросили свыше 200 человек, прорабатывая всех знакомых жертв и жителей района.

Несмотря на масштабные усилия, установить личность убийцы в тот период не удалось. Дело зашло в тупик, но не было закрыто. Криминалисты продолжали работу в течение 17 лет. Ключевой уликой стал биологический материал, обнаруженный на одежде одной из жертв. Спустя годы экспертам удалось выделить из него ДНК неизвестного мужчины — генетический «портрет» преступника.

Прятался под Саратовом

Позже по данным ДНК была установлена личность подозреваемого. 59-летний житель Саратовской области был задержан по месту жительства — его буквально сняли с сидушки личного мотоцикла. После он был доставлен в Бугуруслан.

В ходе нового расследования выяснилось, что общее число жертв серийного маньяка составило шесть женщин. Сейчас мужчине предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. Уголовное дело направлено в суд.

