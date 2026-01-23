«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала

«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала

Уроженка Херсонской области Карина, которая сегодня проживает в Новосибирске, рассказала в интервью психологу проекта «Несломленные» Татьяне Зайцевой, как на протяжении более двух лет терпела издевательства отчима-педофила. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Мамины «фраерочки»

Карина родилась в неблагополучной семье в городе Новая Каховка Херсонской области. Ее мать вела асоциальный образ жизни, часто оставляла дочь одну и регулярно избивала. Отец исчез из их жизни очень рано — когда девочке было три года, он сел в тюрьму, а после не давал о себе знать.

Следующие несколько лет в квартире появлялись различные мужчины, которых девушка сейчас иронично называет «фраерочками». Все они были из окружения воров и наркоманов.

Когда Карине исполнилось пять, в их доме появился новый «фраерочек». Девочка сразу почувствовала неладное.

«Это вот такой вот голодный, животный взгляд такой. Я вся скукожилась и маме говорю: „Мама, это твой мужчина?“ Типа мне страшно с ним», — рассказывает Карина.

Помог с уроками

При матери новый отчим открыто высказывал ненависть к ней, требовал отдать ребенка в интернат и бил ее до потери сознания. Когда же мать отсутствовала, отчим совершал сексуальное насилие.

Первый эпизод произошел на кухне под предлогом, что он хочет помочь первокласснице с уроками.

«Я сидела, ничего не понимала, со мной никто не занимался. И тут он подходит поздней ночью и говорит: „Карина, давай я тебе помогу с уроками“. Ну давай, помоги мне, раз уж пришел. Он сажает меня на руки, и его рука ко мне в трусы лезет. И он начинает <...>. Я говорю: „А у меня там ничего не чешется, не надо мне там ничего чесать“», — вспоминает Карина.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Но у отчима были свои дела, и отпустил он девочку лишь в момент, когда их закончил. После насилия он велел падчерице не говорить об этом, иначе он убьет маму.

«Смотри, как тети-дяди делают»

Как вспоминает Карина, и в последующие разы он тоже не пытался ее задабривать, а лишь угрожал расправой. Более того, девочка неоднократно становилась свидетелем того, как отчим насиловал ее мать.

В один из дней он позвал Карину за собой и показал ей видео эротического содержания, требуя повторять то, что девочка увидела на экране.

«Он мне говорит: „Вот смотри, я тебе сейчас покажу видео, как там делают тети-дяди, и ты должна хоть как-то попробовать это повторить“. Он берет телефон, включает мне всякие ласкательные видео. Там были студенческие вечеринки. Ребята напились и давай там все групповым этим заниматься. Он мне это все прямо показывает и держит за шкирку», — рассказывает Карина.

После мужчина под своим инструктажем продолжал принуждать ребенка к интиму. Однако до непосредственного прикосновения дело так и не дошло.

По сей день Карина полагает, что мать знала о происходившем. Часто насилие происходило в моменты, когда женщина просто спала в соседней комнате. Девушка полагает, что в некоторых случаях ее просто накачивали препаратами, поэтому она помнит не все эпизоды растления.

Когда девочке исполнилось восемь лет, мужчина исчез из их семьи. Мать по сей день не рассказала дочери, из-за чего они расстались. Но несколько раз женщина проговаривалась, что она была в ужасе от того, что избранник делал с девочкой.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сейчас девушка переехала в Новосибирск, готовится к замужеству, а также осознанно планирует материнство. Со своей мамой она сохранила хорошие отношения, хотя и признает, что та нанесла ей много психологических травм.

Читайте также:

Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»

Позвал курсанта в баню и сел на 8 лет: на Урале прошел суд над офицером

Напал со спины и изнасиловал до крови: ужасы дела педофила Иртышова

«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь