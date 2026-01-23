Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»

Посетитель петербургского торгового центра погиб от удушья после конфликта с охранниками. Возбуждено дело об убийстве. NEWS.ru рассказывает о подробностях.

Прижимал 10 минут

Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл» 21 января. Трое сотрудников заподозрили молодого человека по имени Дмитрий в краже и жестко уложили его на пол. Он потерял сознание и позднее скончался в больнице.

По словам очевидцев, один из сотрудников просидел на Дмитрии около 10 минут, несмотря на его крики о помощи. Отпустили его только в момент, когда на место прибыла группа быстрого реагирования. Однако молодой человек уже не дышал.

Его безуспешно пытались привести в чувство и госпитализировали в состоянии клинической смерти. Спасти 24-летнего пациента не удалось.

«Следствием получены результаты судебно-медицинского исследования, которым установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. В связи с этим действия подозреваемых квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц», — рассказали в СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигурант сбежал на родину

В отдел увезли двух сотрудников охраны и работника клининга. Третий охранник — 32-летний иностранец — скрылся через черный ход. По предварительным данным следствия, именно он прижимал посетителя к полу.

По данным издания «Фонтанка», охранник, скрывшийся через черный ход после конфликта в ТРК «Сити Молл», улетел в Узбекистан.

По информации портала, в день происшествия полицией были установлены личные данные подозреваемого, их внесли в отслеживающий сервис. Сбой произошел из-за задержки передачи данных от авиакомпании в Минтранс, а от Минтранса — в ГУ МВД. В этот промежуток подозреваемому удалось вылететь из страны.

32-летний иностранец сел в самолет около часа дня. В это время из Пулково вылетали два рейса — в Самарканд и Ташкент.

Рейд по «Перекресткам»

23 января СМИ и Telegram-каналы сообщили о закрытии ряда магазинов «Перекресток» на время проверок. Полиция в сопровождении Росгвардии провела рейд по мигрантам среди сотрудников компании.

У 37 иностранцев из 66 нашли нарушения. Кроме того, были составлены восемь административных протоколов за нарушение ПДД. Также сотрудники уголовного розыска днем приходили в сам торговый центр.

«Мойка 78» пишет, что у магазина «Перекресток», где произошла трагедия, появился стихийный мемориал. Люди складывают цветы возле новогодней елки у входа в супермаркет.

