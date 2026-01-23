«Папа, сделай все, пожалуйста»: в Красноярске пропали два подростка

В Красноярске неизвестные похитили 14-летнего сына крупного бизнесмена. При этом из сейфа в доме пропали 3 млн рублей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Ушел с неизвестным

Сын директора компании «АвтоСпецМаш» Андрея Капли Николай ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в Красноярске. Больше ребенка никто не видел. Камеры зафиксировали, как школьник покинул территорию поселка в компании неизвестного человека, одетого в куртку с капюшоном. Вечером отец пришел домой и обнаружил, что из сейфа пропали 3 млн рублей.

Спустя некоторое время родителям подростка начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления. Разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые кудрявые, глаза карие. Был одет: куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета», — говорится в ориентировке, распространенной управлением Следственного комитета.

«Может выкрикнуть лишнее»

Предприниматель поделился со следствием перепиской со злоумышленниками. Выдержки из нее опубликовала краевая прокуратура. Известно, что похитители требуют от предпринимателя сумму размером в 30 млн рублей. При этом преступники отказываются созваниваться с бизнесменом по видеосвязи.

«По телефону он может выкрикнуть что-то лишнее. Или же ты что-то спросишь неподобающее. Этого я не допущу. Хочешь, узнаю у него то, что знает только он и ты. Максимум запишу видео», — пишет вымогатель в мессенджере.

Спустя некоторое время мужчине все-таки прислали видео с сыном, где тот просит выполнить все требования похитителей.

«Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста», — говорит подросток.

В прокуратуре рассматривают версию, согласно которой сын бизнесмена действует под влиянием мошенников. Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на надзорное ведомство пишет, что пропавший школьник накануне 22 января уехал на такси с неизвестной. Водителя уже нашли, им оказалась женщина. По ее словам, ребенок был в сопровождении девушки.

Источник RT в среде правоохранителей говорит, что одна из версий преступления — инсценировка. Отцу подростка отправили видео, снятое на фоне голой стены. На нем мальчик выглядит удовлетворительно и просит отца выполнить все требования злоумышленников.

В день исчезновения подростка пропала еще одна девочка

В тот же день в Красноярске пропал еще один 14-летний подросток. Наталья Елькина в 15:00 22 января ушла из дома, это случилось на час раньше, чем исчез Николай. По описанию она похожа на человека, которого заметили на видео рядом с мальчиком. Дома подростков находятся в трех километрах друг от друга.

Связаны ли эти случаи, пока неизвестно. Полиция и волонтеры ищут детей. Telegram-канал «112» пишет, что, по предварительным данным, два исчезновения никак не связаны.

