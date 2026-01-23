Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка

В Красноярске следователи начали рассматривать новую версию похищения 14-летнего мальчика — инсценировку, пишет RT со ссылкой на правоохранителей. Похитители требуют у отца ребенка свыше 26,5 млн рублей в качестве выкупа. Уточняется, что у мужчины есть свой бизнес по сдаче коммерческой недвижимости.

По данным правоохранителей, отцу подростка отправили видео, снятое на фоне голой стены. На нем мальчик выглядит невредимым и спокойно просит отца выполнить все требования злоумышленников.

Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что девочка, которая пропала в Красноярске в один день с похищением 14-летнего подростка, никак с ним не связана. По данным ведомства, поисками пропавшей школьницы занимается полиция.

До этого сообщалось, что 14-летний мальчик из Красноярска в день похищения ушел из дома в сопровождении неизвестного. После этого его отцу в мессенджер пришло сообщение с требованиями.