Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:17

Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка

Следствие Красноярска рассматривает версию инсценировки похищения подростка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Красноярске следователи начали рассматривать новую версию похищения 14-летнего мальчика — инсценировку, пишет RT со ссылкой на правоохранителей. Похитители требуют у отца ребенка свыше 26,5 млн рублей в качестве выкупа. Уточняется, что у мужчины есть свой бизнес по сдаче коммерческой недвижимости.

По данным правоохранителей, отцу подростка отправили видео, снятое на фоне голой стены. На нем мальчик выглядит невредимым и спокойно просит отца выполнить все требования злоумышленников.

Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что девочка, которая пропала в Красноярске в один день с похищением 14-летнего подростка, никак с ним не связана. По данным ведомства, поисками пропавшей школьницы занимается полиция.

До этого сообщалось, что 14-летний мальчик из Красноярска в день похищения ушел из дома в сопровождении неизвестного. После этого его отцу в мессенджер пришло сообщение с требованиями.

похищения
дети
Красноярск
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Идеальные сырники: пышные и румяные за 20 минут
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.