05 марта 2026 в 08:28

Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трех человек спасли из горящего массажного салона на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. Одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Массажный салон, где вспыхнул огонь, расположен на первом этаже жилого дома в районе Выхино-Жулебино.

Ранее на севере Москвы 14-летний подросток поджег банковское отделение. Возгорание случилось около 18:00, из здания вывели 12 посетителей и сотрудников, пострадавших нет, огнем повреждены банкомат и стена. Прибывшие на вызов стражи порядка задержали юного поджигателя.

Кроме того, в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью в тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

До этого на заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом два человека пострадали при возгорании автоцистерны. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом.

Россия
Москва
пожары
спасатели
