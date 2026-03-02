Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:12

Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы

На севере Москвы 14-летний школьник поджег отделение банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На севере Москвы 14-летний подросток поджег банковское отделение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Возгорание случилось около 18:00, из здания вывели 12 посетителей и сотрудников, пострадавших нет, огнем повреждены банкомат и стена. Прибывшие на вызов стражи порядка задержали юного поджигателя.

На место сразу прибыли полицейские, поджигателя удалось задержать — им оказался 14-летний школьник. Его мотивы устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее на двух заправочных станциях в Санкт-Петербурге неизвестный предпринял попытки поджога. На объекте «Татнефти» у Обводного канала обнаружили обгоревшую пластиковую емкость с горючим, пожар ликвидировали сотрудники, техника не пострадала. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, аналогичный случай зафиксирован на соседней АЗС в районе Московского проспекта.

Кроме того, в Новосибирске суд огласил приговор двум подросткам из Омской области за поджог вертолета Ми-8 на военном аэродроме Омск-Северный в сентябре 2024 года. Молодым людям назначено наказание в виде семи и семи с половиной лет лишения свободы соответственно.

Москва
подростки
поджоги
банки
банкоматы
