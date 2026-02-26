Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина не довел ограбление до конца из-за сработавшей сигнализации

В Башкирии задержали мужчину, который пытался украсть деньги из банкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Башкирии задержали мужчину, который пытался украсть деньги из банкомата, сообщила пресс-служба МВД республики. Он месяц готовился к ограблению, но в последний момент, когда сработала сигнализация, не довел начатое до конца и сбежал.

После вскрытия части банкомата сработала сигнализация. Боясь оказаться застигнутым на месте происшествия, он решил скрыться, так и не добравшись до содержимого, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, мужчина ночью надел камуфлированную форму и перчатки, взял гвоздодер и отправился в ближайший банк. После того как он открыл банкомат, сработала сигнализация. Мужчина вернулся домой, спрятал вещи, а на другой машине поехал в Уфу.

Позднее он был задержан и рассказал правоохранителям, что пошел на ограбление из-за больших долгов. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что работник гарантийного отдела жилого комплекса «Заречье Парк» в Москве грабил квартиры своих клиентов несколько месяцев. Задержание подозреваемого произошло после того, как он проник в квартиру жительницы комплекса. По предварительным данным, мужчина признался в серии краж.

