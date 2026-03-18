18 марта 2026 в 13:16

В ГД рассказали о новом механизме уведомления заемщиков о взятых кредитах

Депутат Говырин: заемщик узнает о взятом кредите на «Госуслугах» через 15 минут

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На «Госуслугах» планируется внедрить механизм, благодаря которому заемщику будет приходить уведомление о взятом кредите в течение 15 минут, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, нововведение направлено на защиту граждан от мошенничества.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм уведомления заемщиков через «Госуслуги» о подписании договора потребительского кредита или займа. Суть проекта в следующем. Банки и МФО будут обязаны передавать в квалифицированное бюро сведения о том, что от имени гражданина подписан договор. После этого Бюро кредитных историй должно направить уведомление в личный кабинет заемщика на «Госуслугах». Причем сделать это нужно незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения данных. Главная проблема, на решение которой направлен проект, связана с мошенническим оформлением кредитов, — пояснил Говырин.

Депутат уточнил, что сервис будет доступен для граждан с подтвержденной учетной записью в Единой системе идентификации и аутентификации, которые не отказывались от получения подобных оповещений. По его словам, сейчас жертвы аферистов часто узнают о задолженности только после звонков коллекторов или первой просрочки.

Механизм уведомления о взятых кредитах рассчитан на граждан с подтвержденной учетной записью в ЕСИА, которые не отказались от получения уведомлений. Сейчас человек нередко узнает о чужом долге на свое имя только после первой просрочки или звонка коллектора. Законопроект создает дополнительный официальный канал оповещения, который не зависит от банка или МФО и работает через госинфраструктуру. Это встраивается в уже действующую антифрод-систему. Гражданину сообщат не просто о факте оформления кредита, а о реальном окне для отказа, если оно предусмотрено. Вступить в силу закон должен с 1 июля, — резюмировал Говырин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов. По его словам, этот бизнес усугубляет положение миллионов граждан, создавая серьезные социальные риски.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов
«Был маменькиным сынком»: Киркоров сделал признание у могилы отца
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
