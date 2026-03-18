В ГД рассказали о новом механизме уведомления заемщиков о взятых кредитах Депутат Говырин: заемщик узнает о взятом кредите на «Госуслугах» через 15 минут

На «Госуслугах» планируется внедрить механизм, благодаря которому заемщику будет приходить уведомление о взятом кредите в течение 15 минут, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, нововведение направлено на защиту граждан от мошенничества.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм уведомления заемщиков через «Госуслуги» о подписании договора потребительского кредита или займа. Суть проекта в следующем. Банки и МФО будут обязаны передавать в квалифицированное бюро сведения о том, что от имени гражданина подписан договор. После этого Бюро кредитных историй должно направить уведомление в личный кабинет заемщика на «Госуслугах». Причем сделать это нужно незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения данных. Главная проблема, на решение которой направлен проект, связана с мошенническим оформлением кредитов, — пояснил Говырин.

Депутат уточнил, что сервис будет доступен для граждан с подтвержденной учетной записью в Единой системе идентификации и аутентификации, которые не отказывались от получения подобных оповещений. По его словам, сейчас жертвы аферистов часто узнают о задолженности только после звонков коллекторов или первой просрочки.

Механизм уведомления о взятых кредитах рассчитан на граждан с подтвержденной учетной записью в ЕСИА, которые не отказались от получения уведомлений. Сейчас человек нередко узнает о чужом долге на свое имя только после первой просрочки или звонка коллектора. Законопроект создает дополнительный официальный канал оповещения, который не зависит от банка или МФО и работает через госинфраструктуру. Это встраивается в уже действующую антифрод-систему. Гражданину сообщат не просто о факте оформления кредита, а о реальном окне для отказа, если оно предусмотрено. Вступить в силу закон должен с 1 июля, — резюмировал Говырин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов. По его словам, этот бизнес усугубляет положение миллионов граждан, создавая серьезные социальные риски.