Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 06:20

Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций

Депутат Миронов: в РФ надо запретить коллекторов и микрофинансовые организации

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В РФ необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, этот бизнес усугубляет положение миллионов граждан, создавая серьезные социальные риски.

Деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов ухудшает положение миллионов российских граждан, что наносит ущерб экономике страны и несет огромные социальные риски. Этот вид антинародного бизнеса нужно запретить. Ранее СМИ сообщили, что коллекторы в 2025 году купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов МФО — 113,4 млрд рублей. На этом фоне просроченная задолженность граждан по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей — это почти на треть больше, чем годом ранее, — пояснил Миронов.

По его мнению, статистика о росте доходов не отражает реального положения, поскольку самозанятые и малый бизнес массово закрываются, а долговая нагрузка на население увеличивается. Он добавил, что экономика в трудный период должна опираться на крупный капитал, а не на самых уязвимых граждан.

Пока Росстат сообщает о росте реальных доходов населения, люди нищают: самозанятые, ИП и малые предприятия массово закрываются. В тяжелые годы экономика должны выживать за счет тех, кто изрядно заплыл жирком — крупного капитала и банков. Но уж никак не за счет тех, у кого кожа да кости, на которые слетаются паразиты-стервятники — МФО и коллекторы. Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить! А для граждан провести амнистию по безнадежным долгам и создать госбанк для кредитования по льготным ставкам. Обнищание населения грозит самыми серьезными социальными последствиями и всему будущему России, — подытожил Миронов.

Ранее эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств заявили, что самыми ответственными плательщиками по кредитам в России являются граждане пенсионного возраста. Согласно проведенному исследованию, высокая дисциплина обусловлена финансовой привычкой к тщательному планированию расходов.

россияне
мфо
коллекторы
Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.