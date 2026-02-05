Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций Депутат Миронов: в РФ надо запретить коллекторов и микрофинансовые организации

В РФ необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, этот бизнес усугубляет положение миллионов граждан, создавая серьезные социальные риски.

Деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов ухудшает положение миллионов российских граждан, что наносит ущерб экономике страны и несет огромные социальные риски. Этот вид антинародного бизнеса нужно запретить. Ранее СМИ сообщили, что коллекторы в 2025 году купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов МФО — 113,4 млрд рублей. На этом фоне просроченная задолженность граждан по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей — это почти на треть больше, чем годом ранее, — пояснил Миронов.

По его мнению, статистика о росте доходов не отражает реального положения, поскольку самозанятые и малый бизнес массово закрываются, а долговая нагрузка на население увеличивается. Он добавил, что экономика в трудный период должна опираться на крупный капитал, а не на самых уязвимых граждан.

Пока Росстат сообщает о росте реальных доходов населения, люди нищают: самозанятые, ИП и малые предприятия массово закрываются. В тяжелые годы экономика должны выживать за счет тех, кто изрядно заплыл жирком — крупного капитала и банков. Но уж никак не за счет тех, у кого кожа да кости, на которые слетаются паразиты-стервятники — МФО и коллекторы. Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить! А для граждан провести амнистию по безнадежным долгам и создать госбанк для кредитования по льготным ставкам. Обнищание населения грозит самыми серьезными социальными последствиями и всему будущему России, — подытожил Миронов.

Ранее эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств заявили, что самыми ответственными плательщиками по кредитам в России являются граждане пенсионного возраста. Согласно проведенному исследованию, высокая дисциплина обусловлена финансовой привычкой к тщательному планированию расходов.