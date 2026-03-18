Путин лично встретится с героями Паралимпийских игр Путин назвал подвигом выступление паралимпийцев и анонсировал с ними встречу

Президент России Владимир Путин сообщил, что завтра лично поздравит спортсменов, которые завоевали медали на Паралимпийских играх-2026. В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции глава государства также высоко оценил выступление российской сборной, назвав его настоящим подвигом, передает Кремль.

У меня будет, как мы и договаривались, возможность завтра всех их (спортсменов-участников Паралимпиады — ред.) поздравить с этим замечательным результатом лично, — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.

До этого паралимпийский чемпион Алексей Бугаев признался, что ему приятно внимание президента РФ к свершениям российских спортсменов. Так он отреагировал на поздравительную телеграмму от лица главы государства после победы в слаломе. 28-летний Бугаев стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.