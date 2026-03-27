Паралимпиец не смог встретиться с Путиным из-за неожиданного диагноза

Сноубордист Филипп Шеббо рассказал, что пропустил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за диагностированной у него коронавирусной инфекции. По словам участника Паралимпийских игр, которые приводит РИА Новости, он все же получил звонок от администрации главы государства. Шеббо отметил, что по телефону ему выразили поддержку.

После Паралимпиады подцепил COVID-19 и не смог пройти ПЦР-тест, поэтому не получилось встретиться с президентом лично. Но от администрации мне позвонили, поздравили. Это огромная честь, что мы получили внимание и поддержку президента, — сказал спортсмен.

Ранее Путин заявил, что российские паралимпийцы показали всему миру, кто именно соответствует истинному духу паралимпизма — вдохновлять и восхищать. Глава государства назвал участие команды в Играх в Италии поистине невероятным.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она добавила, что все парламентарии аплодировали спортсменам из РФ стоя.