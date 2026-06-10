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10 июня 2026 в 12:20

В Казахстане раскрыли планы на добычу нефти в 2026 году

Глава Минэнерго Казахстана заявил о планах страны добыть 98 млн тонн нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В 2026 году Казахстан намерен добыть 98 млн тонн нефти с учетом производственного сбоя на месторождении Тенгиз и атак на инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, которые приводит ТАСС, государство потеряло 5 млн тонн энергоносителей.

В этом году мы планируем добыть 98 млн тонн нефти с учетом остановок на Тенгизе и атак на инфраструктуру КТК. Я до этого говорил, что мы потеряли порядка 5 млн тонн, — отметил Аккенженов.

Ранее министр энергетики Казахстана заявил, что для увеличения объемов прокачки нефти из России в Китай через территорию Казахстана сторонам необходимо нарастить существующие мощности трубопровода. Эту масштабную техническую задачу профильные ведомства и компании двух государств планируют решать совместно.

До этого стало известно, что Астана и Москва обсуждают возможность запуска газопровода через территорию Казахстана в Китай. Аккенженов информировал, что делегации обсудили вопрос эксплуатации газопровода «Сила Сибири — 2», благодаря которому появится возможность обеспечить северные и восточные территории страны голубым топливом.

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КТК
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