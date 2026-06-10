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10 июня 2026 в 12:18

Стало известно, какие устройства часто приводят к пожарам в жаркую погоду

Профессор Юрасов: пауэрбанки нередко перегреваются в жару и приводят к пожарам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Устройства с литий-ионными аккумуляторами, в том числе пауэрбанки, смартфоны, ноутбуки, электросамокаты, электровелосипеды и другие СИМ, нередко перегреваются в жаркую погоду и приводят к пожарам, предупредил в беседе с LIFE.ru профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. Он уточнил, что такая техника рассчитана на работу в определенном температурном диапазоне.

Если температура продолжает расти, возможно развитие так называемого теплового разгона — процесса, при котором аккумулятор начинает нагревать сам себя. В этом режиме происходит выброс горячих газов, задымление и последующее воспламенение, — пояснил Юрасов.

Он отметил, что отдельное внимание в жару следует уделять удлинителям и сетевым фильтрам. Летом к ним часто одновременно подключают вентиляторы, мобильные кондиционеры и другую бытовую технику. При повышении допустимой нагрузки удлинители, особенно некачественные, могут сильно перегреться и воспламениться.

Ранее в Чите портативный аккумулятор перегрелся на солнце и вызвал пожар в автомобиле. Очаг возгорания находился на переднем пассажирском сиденье, где и лежал пауэрбанк.

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