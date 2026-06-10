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10 июня 2026 в 13:04

Легитимность парламентских выборов в Армении оказалась под ударом

Правозащитница Мелоян: результаты выборов в Армении не отражают волю населения

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Фото: Стрингер/РИА Новости
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Результаты парламентских выборов в Армении по сути не отражают волю армянского народа, заявила представительница блока «Сильная Армения», правозащитница Гоар Мелоян. По ее словам, блок получил тысячи звонков о нарушениях на голосовании на выборах, в том числе об использовании админресурса, передает телеканал H1.

В ходе этих очередных выборов основные принципы: равенство, справедливость, прозрачность, право на тайну голосования были существенно нарушены. <…> Те результаты, которые были предварительно опубликованы со стороны ЦИК, напрямую связаны с объемом вмешательства и нарушений и фактически не отражают полностью волю имеющего право на голосование гражданина Армении, — отметила Мелоян.

Кроме того, обратила внимание она, около 700 сторонников партии задержали и арестовали, в том числе пожилых женщин, которые всего лишь пришли и зарегистрировались как члены партии. Мелоян добавила, что с самого утра полицейские проникали в дома людей и подвергали их принудительному приводу исключительно с целью запугивания.

Ранее МВФ дал согласие на предоставление Армении нового финансового транша в $25 млн. Решение было принято после парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном.

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